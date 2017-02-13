Смерть комбата. Обзор событий за 6-12 февраля

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45479 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 112079 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 118360 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 129859 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149280 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161057 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124332 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139180 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291914 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 3622 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 3828 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 6736 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 3312 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 6522 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192015 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 247584 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449174 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401527 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 487012 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28822 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28415 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43055 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65305 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72217 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Смерть комбата. Обзор событий за 6-12 февраля

Киев • УНН

 • 17772 просмотра

Главной новостью недели стала смерть командира батальона "Сомали" Михаила Толстых. Это известие затмило и бессчетные новости о непогоде в Украине, и новость о предоставлении Грузии безвизового режима с Евросоюзом, и очередную драку в Верховной Раде.

Смерть комбата. Обзор событий за 6-12 февраля

Михаил Толстых, больше известный как Гиви , - гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. В 2014-м присоединился к пророссийским боевикам, возглавив группировки "Сомали". Участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт. Известный своей чрезвычайной жесткостью: в сети неоднократно появлялись видео, на которых было видно, как Гиви издевается над пленными украинскими солдатами. В Украине Михаила Толстых заочно осудили, летом прошлого года Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

Еще в конце января сепаратистские СМИ сообщали о ранении и контузии Гиви. В начале февраля появилась информация о том, что в ходе боев в Авдеевке Гиви получил ранения, а вся его охрана была ликвидирована. На этой неделе Михаил Толстых получил раны "несовместимые с жизнью".

Так, в утром 8 февраля, СМИ облетела весть, что Гиви погиб в собственном кабинете в Донецке в результате атаки со "Шмеля". Для тех, кто не в курсе: "Шмель" - это реактивный огнемет одноразового применения, представляет собой снаряд-ракету, нашпигованную огненной смесью. Подобная штука уничтожает все живое в радиусе 80 квадратных метров. После того, как подобный "шмель" попал в кабинет Толстых, остаться в живых ему не удалось .

Как заявили в так называемом "Минобороны ДНР" , командир батальона "Сомали" погиб в результате так называемого теракта, "к которому причастны украинские спецслужбы". Эту информацию чуть позже повторил и самопровозглашенный председатель так называемой ДНР Александр Захарченко. Он объявил трехдневный траур в "республике" из-за гибели командира "Сомали", а после этого назвал смерть Гиви "подлым убийством", которое совершила "террористическая организация под названием Украина".

Между тем в сети начали распространяться другие версии смерти Гиви. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что после смерти Моторолы гибель главаря батальона "Сомали" была неизбежна, поскольку он слишком явно нарушал монополию Захарченко . Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала смерть Гиви "зачисткой свидетелей и подельников" .

Политический эксперт Вадим Карасев между тем утверждал, что к гибели Гиви причастна Российская Федерация. Мол, Кремль хочет заменить так называемое военное руководство "ДНР / ЛНР" политическими фигурами, способными к переговорам для урегулирования конфликта на Донбассе. Его поддержал и народный депутат Андрей Тетерев, который заявил, что Москва ликвидирует свидетелей своих преступлений на территории Украины, а следующими после Гиви могут быть Захарченко и Игорь Плотницкий .

Им на это ответил пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков, в очередной раз заявил, что Москва не имеет никакого отношения к эскалации конфликта на Донбассе. "Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем, отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий", - заявил Д.Песков.

В четверг, 9 февраля, ответственность за убийство Гиви взяли на себя его сообщники. В редакцию российского издания "Новая газета" обратился гражданин России, доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, который представился бойцом подразделения "Сомали". Мыльцев заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое боевиков. Убийство Гиви он называл местью товарищей по службе, которых главарь "Сомали" покинул во время боя в Авдеевской "Промзоне".

"Ему отомстил бы любой", - подчеркнул И.Мыльцев.

Впрочем, это признание не помешало российским СМИ найти собственного "крайнего" в смерти Гиви. В эфире телеканале "Россия 24" показали сюжет, в котором журналист заявил, что исполнителем убийства был "какой-то Ярош" (правда, визиток на месте убийства не нашли), а вот заказали Михаила Толстых "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк.

Эта новость буквально взорвала социальные сети - пользователи взорвались сотней сообщений и комментариев. Кто-то писал, что "Ги убил Зорян, а Ви - Шкиряк"; кто шутил, что судя по почерку, убийство, скорее всего, организовал именно Шкиряк, а не Зорян; кто-то утверждал, что Зорян и Шкиряк - это украинские Бонни и Клайд; а сам Зорян Шкиряк тем временем собрал коллекцию фотожаб на самого себя .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧППроисшествия
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29