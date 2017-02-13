Смерть комбата. Обзор событий за 6-12 февраля

Михаил Толстых, больше известный как Гиви , - гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. В 2014-м присоединился к пророссийским боевикам, возглавив группировки "Сомали". Участвовал в боях за Иловайск и Донецкий аэропорт. Известный своей чрезвычайной жесткостью: в сети неоднократно появлялись видео, на которых было видно, как Гиви издевается над пленными украинскими солдатами. В Украине Михаила Толстых заочно осудили, летом прошлого года Министерство внутренних дел объявило его в розыск.

Еще в конце января сепаратистские СМИ сообщали о ранении и контузии Гиви. В начале февраля появилась информация о том, что в ходе боев в Авдеевке Гиви получил ранения, а вся его охрана была ликвидирована. На этой неделе Михаил Толстых получил раны "несовместимые с жизнью".

Так, в утром 8 февраля, СМИ облетела весть, что Гиви погиб в собственном кабинете в Донецке в результате атаки со "Шмеля". Для тех, кто не в курсе: "Шмель" - это реактивный огнемет одноразового применения, представляет собой снаряд-ракету, нашпигованную огненной смесью. Подобная штука уничтожает все живое в радиусе 80 квадратных метров. После того, как подобный "шмель" попал в кабинет Толстых, остаться в живых ему не удалось .

Как заявили в так называемом "Минобороны ДНР" , командир батальона "Сомали" погиб в результате так называемого теракта, "к которому причастны украинские спецслужбы". Эту информацию чуть позже повторил и самопровозглашенный председатель так называемой ДНР Александр Захарченко. Он объявил трехдневный траур в "республике" из-за гибели командира "Сомали", а после этого назвал смерть Гиви "подлым убийством", которое совершила "террористическая организация под названием Украина".

Между тем в сети начали распространяться другие версии смерти Гиви. Так, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Украины Дмитрий Тымчук заявил, что после смерти Моторолы гибель главаря батальона "Сомали" была неизбежна, поскольку он слишком явно нарушал монополию Захарченко . Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко назвала смерть Гиви "зачисткой свидетелей и подельников" .

Политический эксперт Вадим Карасев между тем утверждал, что к гибели Гиви причастна Российская Федерация. Мол, Кремль хочет заменить так называемое военное руководство "ДНР / ЛНР" политическими фигурами, способными к переговорам для урегулирования конфликта на Донбассе. Его поддержал и народный депутат Андрей Тетерев, который заявил, что Москва ликвидирует свидетелей своих преступлений на территории Украины, а следующими после Гиви могут быть Захарченко и Игорь Плотницкий .

Им на это ответил пресс-секретарь В.Путина Дмитрий Песков, в очередной раз заявил, что Москва не имеет никакого отношения к эскалации конфликта на Донбассе. "Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем, отрицаем обвинения в адрес российской стороны о возможной причастности к этому, об этом не может быть и речи. А что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизации, то они должны быть выявлены в ходе следственных действий", - заявил Д.Песков.

В четверг, 9 февраля, ответственность за убийство Гиви взяли на себя его сообщники. В редакцию российского издания "Новая газета" обратился гражданин России, доброволец из Москвы Игорь Мыльцев, который представился бойцом подразделения "Сомали". Мыльцев заявил, что покушение на Толстых организовали он и еще трое боевиков. Убийство Гиви он называл местью товарищей по службе, которых главарь "Сомали" покинул во время боя в Авдеевской "Промзоне".

"Ему отомстил бы любой", - подчеркнул И.Мыльцев.

Впрочем, это признание не помешало российским СМИ найти собственного "крайнего" в смерти Гиви. В эфире телеканале "Россия 24" показали сюжет, в котором журналист заявил, что исполнителем убийства был "какой-то Ярош" (правда, визиток на месте убийства не нашли), а вот заказали Михаила Толстых "два представителя украинского истеблишмента" - Зорян и Шкиряк.

Эта новость буквально взорвала социальные сети - пользователи взорвались сотней сообщений и комментариев. Кто-то писал, что "Ги убил Зорян, а Ви - Шкиряк"; кто шутил, что судя по почерку, убийство, скорее всего, организовал именно Шкиряк, а не Зорян; кто-то утверждал, что Зорян и Шкиряк - это украинские Бонни и Клайд; а сам Зорян Шкиряк тем временем собрал коллекцию фотожаб на самого себя .