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Прикрасили і виклали за 25 хвилин: у Львові створили рекордний тризуб з пасок

Прикрасили і виклали за 25 хвилин: у Львові створили рекордний тризуб з пасок

Київ • УНН

 • 1048529 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Львові встановили новий рекорд України - найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із пасок. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, передає УНН.

Цитата

"1000 пасок за 25 хвилин 17 секунд прикрасили і виклали їх у найбільший в Україні тризуб. У Львові встановили новий рекорд України - найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із пасок!" - написав Холод.

За його словами, все це зробили для підтримки 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.

Холод додав, що можна отримати собі одну пасочку з рекорду якщо передати на дрон для 125 бригади від 300 гривень.

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