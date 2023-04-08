Прикрасили і виклали за 25 хвилин: у Львові створили рекордний тризуб з пасок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. У Львові встановили новий рекорд України - найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із пасок. Про це повідомив заступник голови Львівської облради Юрій Холод, передає УНН.
Цитата
"1000 пасок за 25 хвилин 17 секунд прикрасили і виклали їх у найбільший в Україні тризуб. У Львові встановили новий рекорд України - найшвидше задекорували та найшвидше виклали найбільший тризуб із пасок!" - написав Холод.
За його словами, все це зробили для підтримки 125 окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України.
Холод додав, що можна отримати собі одну пасочку з рекорду якщо передати на дрон для 125 бригади від 300 гривень.