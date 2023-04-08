Украсили и выложили за 25 минут: во Львове создали рекордный трезубец из пасок

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"1000 куличей за 25 минут 17 секунд украсили и выложили их в самый большой в Украине трезубец. Во Львове установили новый рекорд Украины - быстрее всего задекорировали и быстрее всего выложили самый большой трезубец из пасок!" - написал Холод.

По его словам, все это сделали для поддержки 125 отдельной бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Холод добавил, что можно получить себе одну пасочку из рекорда если передать на дрон для 125 бригады от 300 гривен.