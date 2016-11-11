Прикордонний контроль продовжили у Шенгенській зоні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У ЄС погодили продовження Німеччиною та кількома іншими країнами, що входять до Шенгенської зони, прикордонного контролю ще на три місяці. Таку пропозицію Єврокомісії затвердили у Брюсселі у п'ятницю міністри торгівлі країн ЄС, уповноважені на це своїми урядами, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Так, до лютого 2017 року Німеччина може продовжити контролювання на своїх кордонах осіб та транспортних засобів. Йдеться переважно про перевірку паспортів осіб, які перетинають кордон у поїздах, автобусах або на поромах.
Між 26-ма країнами, які є сторонами Шенгенської угоди, за загальним правилом, прикордонний контроль скасований. За умовами угоди, він може поновлюватись у виняткових випадках. Під час кризи біженців Німеччина була першою країною, яка у версені 2015 року відновила прикордонний контроль на своїх кордонах. За нею до такого заходу вдались Австрія, Данія, Швеція та Норвегія.
Скасувати тимчасовий прикордонний контроль країни мали у середині листопада. Однак з огляду на те, що закриття "балканського маршруту" призвело до потоку біженців, які прибувають морем до Греції та Італії, а за тим намагаються потрапити до країн Центральної Європи, ЄК винесла пропозицію про продовження контролю на кордонах всередині Шенгенської зони.