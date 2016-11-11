Пограничный контроль продлили в Шенгенской зоне

Так, до февраля 2017 г. Германия может продолжить контроль на своих границах лиц и транспортных средств. Речь идет преимущественно о проверке паспортов лиц, пересекающих границу в поездах, автобусах или на паромах.

Между 26-ю странами, которые являются сторонами Шенгенского соглашения, по общему правилу, пограничный контроль отменили. По условиям соглашения, он может обновляться в исключительных случаях. Во время кризиса беженцев Германия была первой страной, которая в сентябре 2015 г. возобновила пограничный контроль на своих границах. За ней к такой мере прибегли Австрия, Дания, Швеция и Норвегия.

Отменить временный пограничный контроль страны должны были в середине ноября. Однако ввиду того, что закрытие "балканского маршрута" привело к потоку беженцев, прибывающих по морю в Грецию и Италию, а затем пытающихся попасть в страны Центральной Европы, ЕК вынесла предложение о продлении контроля на границах внутри Шенгенской зоны.