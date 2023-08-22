Прикордонники Саудівської Аравії вбили сотні ефіопських мігрантів, які намагалися перетнути кордон

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Згідно зі звітом правозахисної організації Human Rights Watch, прикордонники застосували вибухову зброю, стріляли в мігрантів з близької відстані. HRW зібрала свідчення 38 ефіопів, які намагалися перетнути єменсько-саудівський кордон у період з березня 2022 року по червень 2023 року, а також чотирьох родичів або друзів мігрантів. Зазначається, що напади на групи мігрантів, які використовували віддалені гірські шляхи, щоб пішки перейти до Саудівської Аравії, були "широко поширеними та систематичними", "вбивства тривають".

Офіційний представник Саудівської Аравії на умовах анонімності заявив, що звинувачення HRW були "безпідставними та не базувалися на надійних джерелах". Влада також рішуче заперечує заяви офіційних осіб ООН у 2022 році про те, що прикордонники "систематично вбивали мігрантів".

У понеділок, 21 серпня, управління ООН з прав людини повідомило, що отримало інформацію, яка вказує на вплив військових операцій на кордоні на цивільне населення, і спостерігало за ситуацією "деякий час". Організація закликала до повного розслідування звинувачень HRW і притягнення винних до відповідальності.

"Спроба зупинити міграцію за допомогою дула пістолета неприпустима", - заявив речник ООН Стефан Дюжаррік на брифінгу в Нью-Йорку, додавши, що в доповіді висуваються "дуже серйозні звинувачення".

Згідно з дослідженнями ООН, у Саудівській Аравії проживає близько 750 000 ефіопів, більшість з них мігрували через економічні проблеми в країні. Видання зазначає, що міграційний шлях від Африканського Рогу через Ємен та до Саудівської Аравії є добре налагодженим коридором для ефіопських мігрантів.

Нагадаємо

У корабельній аварії біля італійського острова Лампедуза загинув щонайменше сорок один мігрант.