Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, которые пытались пересечь границу

ukru
19:26 • 27299 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 80286 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102900 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103520 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 95862 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 87498 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108678 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130883 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 168331 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199619 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

В рф відкидають план перемир'я, але наполягають на довгостроковому врегулюванні

13 марта, 11:24 • 23466 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103568 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102199 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 45200 просмотра
Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

Трамп допустил возможность "шатдауна" в США

18:27 • 24800 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 168332 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199619 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141948 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148560 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 185116 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 45200 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 102199 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119827 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155563 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162485 просмотра
Актуальное
Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, которые пытались пересечь границу

Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, которые пытались пересечь границу

Киев • УНН

 • 2639386 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, в том числе женщин и детей, которые пытались попасть в страну вдоль горной границы с Йеменом. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch, пограничники применили взрывное оружие, стреляли в мигрантов с близкого расстояния. HRW собрала показания 38 эфиопов, которые пытались пересечь йеменско-саудовскую границу в период с марта 2022 года по июнь 2023 года, а также четырех родственников или друзей мигрантов. Отмечается, что нападения на группы мигрантов, которые использовали отдаленные горные пути, чтобы пешком перейти в Саудовскую Аравию, были "широко распространенными и систематическими", "убийства продолжаются".

Официальный представитель Саудовской Аравии на условиях анонимности заявил, что обвинения HRW были "безосновательными и не базировались на надежных источниках". Власти также решительно отрицают заявления официальных лиц ООН в 2022 году о том, что пограничники "систематически убивали мигрантов".

В понедельник, 21 августа, управление ООН по правам человека сообщило, что получило информацию, указывающую на влияние военных операций на границе на гражданское население, и наблюдало за ситуацией "некоторое время". Организация призвала к полному расследованию обвинений HRW и привлечению виновных к ответственности.

"Попытка остановить миграцию с помощью дула пистолета недопустима", - заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, добавив, что в докладе выдвигаются "очень серьезные обвинения".

Согласно исследованиям ООН, в Саудовской Аравии проживает около 750 000 эфиопов, большинство из них мигрировали из-за экономических проблем в стране. Издание отмечает, что миграционный путь от Африканского Рога через Йемен и в Саудовскую Аравию является хорошо налаженным коридором для эфиопских мигрантов.

Напомним

В кораблекрушении у итальянского острова Лампедуза погиб по меньшей мере сорок один мигрант.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы