Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, которые пытались пересечь границу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Пограничники Саудовской Аравии убили сотни эфиопских мигрантов, в том числе женщин и детей, которые пытались попасть в страну вдоль горной границы с Йеменом. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.
Детали
Согласно отчету правозащитной организации Human Rights Watch, пограничники применили взрывное оружие, стреляли в мигрантов с близкого расстояния. HRW собрала показания 38 эфиопов, которые пытались пересечь йеменско-саудовскую границу в период с марта 2022 года по июнь 2023 года, а также четырех родственников или друзей мигрантов. Отмечается, что нападения на группы мигрантов, которые использовали отдаленные горные пути, чтобы пешком перейти в Саудовскую Аравию, были "широко распространенными и систематическими", "убийства продолжаются".
Официальный представитель Саудовской Аравии на условиях анонимности заявил, что обвинения HRW были "безосновательными и не базировались на надежных источниках". Власти также решительно отрицают заявления официальных лиц ООН в 2022 году о том, что пограничники "систематически убивали мигрантов".
В понедельник, 21 августа, управление ООН по правам человека сообщило, что получило информацию, указывающую на влияние военных операций на границе на гражданское население, и наблюдало за ситуацией "некоторое время". Организация призвала к полному расследованию обвинений HRW и привлечению виновных к ответственности.
"Попытка остановить миграцию с помощью дула пистолета недопустима", - заявил спикер ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в Нью-Йорке, добавив, что в докладе выдвигаются "очень серьезные обвинения".
Согласно исследованиям ООН, в Саудовской Аравии проживает около 750 000 эфиопов, большинство из них мигрировали из-за экономических проблем в стране. Издание отмечает, что миграционный путь от Африканского Рога через Йемен и в Саудовскую Аравию является хорошо налаженным коридором для эфиопских мигрантов.
Напомним
В кораблекрушении у итальянского острова Лампедуза погиб по меньшей мере сорок один мигрант.