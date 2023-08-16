Прикордонники показали як працювали вночі на Одещині по ворожим дронам
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. У Держприкордонслужбі показали, як прикордонники України вночі збили ворожий дрон-камікадзе над Одещиною. Після збиття дрон впав у воду, інформує УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
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“Однією вбивчою «балалайкою» стало менше. Прикордонники вночі збили ворожий дрон-камікадзе над Одещиною. Після ураження він впав у воду”, - написали у Держприкордонслужбі.
Нагадаємо
У ніч на середу, 16 серпня, ворог атакував південні регіони України кількома хвилями ударних безпілотників. Зазначається, що двома потужними хвилями ворог атакував південь Одеської області. росіяни поцілили по території одного з портів, зруйнувавши ангари з зерном і сільськогосподарську техніку.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак повідомив у середу, що внаслідок ворожої атаки дронами на порт Одеської області сталося, зокрема, загорання шроту в одному зі складів.
Посол США в Україні Бріджит Брінк на своїй сторінці в Х назвала нічну російську атаку на портову та зернову інфраструктуру Одещини "нахабною та незаконною", та зауважила, що це тільки зміцнює рішучість США у своїй підтримці України.
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