США різко відреагували на атаку рф на порт Одещини

Цитата

"Під час чергового обурливого нападу цієї ночі, росія знову завдала удару по портовій інфраструктурі України та світовому постачанню продовольства — ці нахабні та незаконні удари по цивільній інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну та тих у всьому світі, хто залежить від українського сільськогосподарського експорту", - написала Брінк.

Доповнення

У ніч на 16 серпня над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників.

Російські війська двічі за ніч атакували Одеську область ударними дронами, націлившись на портову та зернову інфраструктуру на півдні регіону. Внаслідок ворожих влучань по одному з портів Дуная постраждали складські приміщення та зерносховища. Виниклі пожежі ліквідували.

In yet another outrageous attack, Russia again strikes Ukraine’s port infrastructure and the world’s food supply overnight — these brazen and illegal strikes on civilian infrastructure only harden our resolve in support of Ukraine and those around the world who depend on… pic.twitter.com/cTsvN5THnU

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) August 16, 2023