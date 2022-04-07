Прикордонники підняли український прапор у найпівнічнішій точці України
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Українські прикордонники підняли державний прапор України у Грем'ячі – найпівнічнішій точці нашої держави. Про це повідомляє УНН із посиланням на Оперативне командування "Північ".
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"Над Грем‘ячем замайорів стяг України! Підрозділи ДПС ОУВ "Сіверськ" підняли блакитно-жовтий прапор та стоять на захисті кордону на найпівнічнішій точці нашої батьківщини", – ідеться у повідомленні.
Додамо
Грем'яче – село у Ківерцівському районі Волинської області.