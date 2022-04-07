Прикордонники підняли український прапор у найпівнічнішій точці України

Цитата

"Над Грем‘ячем замайорів стяг України! Підрозділи ДПС ОУВ "Сіверськ" підняли блакитно-жовтий прапор та стоять на захисті кордону на найпівнічнішій точці нашої батьківщини", – ідеться у повідомленні.

Додамо

Грем'яче – село у Ківерцівському районі Волинської області.