Прикордонники не пустили в Україну молдованина, який віз георгіївські стрічки - ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби не пустили в Україну громадянина Молдови, у автомобілі якого були виявлені георгіївські стрічки. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.
“Учора у пункті пропуску “Мамалига-авто”, що на кордоні з Молдовою, прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці виявили заборонені предмети пропагандиського характеру. В салоні автомобіля “Дачія-Логан” громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакунок з 25 георгіївськими стрічками", - йдеться у повідомленні.
Крім того прикордонники виявили у молдованина ліхтар з вмонтованим електрошокером.
"Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому нібито подарували в Росії під час проведення акції, однак він забув їх викласти",- уточнили у прес-службі.
Про даний факт повідомлено правоохоронні органи Чернівецької області, а щодо громадянина Молдови прийнято рішення про заборону йому вїзду на територію України протягом 3-х років.
Як повідомляв УНН, прикордонники затримали двох чоловіків, яких розшукувала поліція за вчинення кримінальних правопорушень.