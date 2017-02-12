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Прикордонники не пустили в Україну молдованина, який віз георгіївські стрічки - ДПСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 лютого. УНН. Співробітники Державної прикордонної служби не пустили в Україну громадянина Молдови, у автомобілі якого були виявлені георгіївські стрічки. Про це повідомляє прес-служба відомства, передає УНН.

Прикордонники не пустили в Україну молдованина, який віз георгіївські стрічки - ДПСУ

“Учора у пункті пропуску “Мамалига-авто”, що на кордоні з Молдовою, прикордонники Чернівецького загону спільно зі співробітниками митниці виявили заборонені предмети пропагандиського характеру. В салоні автомобіля “Дачія-Логан” громадянин Молдови, який їхав в Україну, віз пакунок з 25 георгіївськими стрічками", - йдеться у повідомленні.

Крім того прикордонники виявили у молдованина ліхтар з вмонтованим електрошокером.

"Сам громадянин пояснив прикордонникам, що стрічки йому нібито подарували в Росії під час проведення акції, однак він забув їх викласти",- уточнили у прес-службі.

Про даний факт повідомлено правоохоронні органи Чернівецької області, а щодо громадянина Молдови прийнято рішення про заборону йому вїзду на територію України протягом 3-х років.

Як повідомляв УНН, прикордонники затримали двох чоловіків, яких розшукувала поліція за вчинення кримінальних правопорушень.

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