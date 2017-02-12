Пограничники не пустили в Украину молдаванина, который вез георгиевские ленты - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину гражданина Молдовы, в автомобиле которого были обнаружены георгиевские ленты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает УНН.
"Вчера в пункте пропуска" Мамалыга-авто "на границе с Молдовой пограничники Черновицкого отряда совместно с сотрудниками таможни обнаружили запрещенные предметы пропагандистского характера. В салоне автомобиля "Дачия-Логан" гражданин Молдовы, который ехал в Украину, вез пакет с 25 георгиевскими лентами ", - говорится в сообщении.
Кроме того пограничники обнаружили у молдаванина фонарь со встроенным электрошокером.
"Сам гражданин пояснил пограничникам, что ленты ему якобы подарили в России во время проведения акции, однако он забыл их выложить", - уточнили в пресс-службе.
О данном факте поставлены в известность правоохранительные органы Черновицкой области, а в отношении гражданина Молдовы принято решение о запрете ему въезда на территорию Украины в течение 3-х лет.
Как сообщал УНН, пограничники задержали двух мужчин, которых разыскивала полиция за совершение уголовных преступлений .