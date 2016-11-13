Прихильники незалежності Каталонії вийшли на акцію протесту в Барселоні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Тисячі активістів вийшли в неділю на вулиці Барселони з протестом проти намагань центральної влади Іспанії запобігти відділенню Каталонії, передає УНН з посиланням на DW.
Зокрема протестувальників обурює те, що влада відкрила провадження проти низки політиків, які організували у 2014 році референдум щодо незалежності від Іспанії. Серед тих, хто має постати перед судом, колишній регіональний президент Каталонії Артур Мас та чинний спікер регіонального парламенту Карме Форкадел. Обидва політики взяли участь у протестах.
Зазначається, що на початку серпня Конституційний суд Іспанії анулював резолюцію парламенту Каталонії, яка оголошувала план дій для здобуття незалежності до 2017 року. Минулого року суд уже скасував аналогічне рішення каталонців.