Сторонники независимости Каталонии вышли на акцию протеста в Барселоне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Тысячи активистов вышли в воскресенье на улицы Барселоны с протестом против попыток центральной власти Испании предотвратить отделение Каталонии, передает УНН со ссылкой на DW.
В частности, протестующих возмущает то, что власти открыли производство против ряда политиков, которые организовали в 2014 году референдум о независимости от Испании. Среди тех, кто должен предстать перед судом, бывший региональный президент Каталонии Артур Мас и действующий спикер регионального парламента Карме Форкадел. Оба политика приняли участие в протестах.
Отмечается, что в начале августа Конституционный суд Испании аннулировал резолюцию парламента Каталонии, которая объявляла план действий для обретения независимости до 2017 года. В прошлом году суд уже отменил аналогичное решение каталонцев.