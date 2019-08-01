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Прибуток банківської системи у I півріччі 2019-го перевищив 30 млрд грн

Прибуток банківської системи у I півріччі 2019-го перевищив 30 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У I півріччі 2019 року платоспроможні банки отримали 31 млрд грн чистого прибутку. За аналогічний період минулого року банківська система отримала чистий прибуток у розмірі 8,3 млрд грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НБУ.

Загалом доходи банків за шість місяців поточного року зросли на 31% до 121 млрд грн, витрати — на 7% до 90 млрд грн.

Суттєве зростання прибутковості банківської системи у I півріччі 2019 року стало можливим завдяки зростанню чистих процентного та комісійного доходів банків на 20% до 39,3 млрд грн та 17% до 20,8 млрд грн відповідно.

Водночас позитивний результат банків від переоцінки та від операцій купівлі-продажу склав 10,4 млрд грн, водночас за аналогічний період 2018 року мав від’ємне значення (-2,1 млрд грн). Крім того, обсяг відрахувань банками у резерви скоротився на 31% — з 9,4 млрд грн у I півріччі 2018 року до 6,4 млрд грн у I півріччі 2019 року.

Водночас у I півріччі зменшилася кількість та частка збиткових банків. Так, з 76 платоспроможних на 1 липня 2019 року банків 66 банків були прибутковими та отримали чистий прибуток 31,9 млрд грн, що перекрило збитки 10 банків на 0,9 млрд грн.

Нагадаємо, що за підсумком 2018 року збитковими були 14 з 77 діючих на той момент банків. Прибуток у I півріччі був сформований здебільшого ПриватБанком (18,3 млрд грн) та групою банків з іноземним капіталом (9 млрд грн).

Як повідомляв УНН, НБУ планує впровадити нові підходи до захисту приміщень банків.

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