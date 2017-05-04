При обстрілі школи в Мосулі загинула 81 людина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Школа на заході Мосула потрапила під ракетний обстріл, загинула 81 людина, передає УНН з посиланням на Anadolu.
Удар був нанесений по школі Ель-Вела в західному передмісті Мосула, який контролюється бойовиками угруповання “Ісламська держава”. Серед загиблих — 34 чоловіки, 29 жінок і 18 дітей.
Ці люди ховалися в будівлі навчального закладу у зв’язку з триваючими в районі боями між іракськими силовиками і “ІД”. На даний момент немає точної інформації про те, яка зі сторін завдала удару по школі.