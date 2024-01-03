Президентка Грузії висловила солідарність з Україною через масштабні ракетні атаки росії

Грузія солідарна з Україною через масовані ракетні атаки рф, заявила президентка країни Саломе Зурабішвілі, повідомляє УНН.

В той час як ми входимо в новий рік, рф розпочинає 2024 рік з невпинних, невиправданих нападів на цивільне населення і життєво важливу інфраструктуру в Україні. Наші думки з Україною, і Грузія солідарна з нею в цей час, який мав би бути святковим - написала Зурабішвілі у соцмережі X.

Доповнення

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до відповіді росії та її президенту володимиру путіну за масовану ракетну атаку рф по Україні 2 січня.

Президент Євроради Шарль Мішель звернув увагу тих, хто вірить чуткам про "зацікавленість" рф у мирних переговорах, на чергові масовані атаки росії на Україну, вказавши, що вони свідчить про справжні наміри москви. Президент України Володимир Зеленський у відповідь подякував голові Євроради за висловлення саме того, що всі ми думаємо та відчуваємо.