"Для тих, хто вірить чуткам": голова Євроради відреагував на атаки рф на Україну. Зеленський подякував за підтримку

Президент Євроради Шарль Мішель звернув увагу тих, хто вірить чуткам про "зацікавленість" рф у мирних переговорах, на чергові масовані атаки росії на Україну, вказавши, що вони свідчить про справжні наміри москви. Президент України Володимир Зеленський у відповідь подякував голові Євроради за висловлення саме того, що всі ми думаємо та відчуваємо, передає УНН.

Що сказав Мішель

"Для тих, хто вірить чуткам про те, що росія справді зацікавлена в мирних переговорах, рекордна кількість безпілотників, випущених за останні 24 години по Україні, свідчить про справжні наміри москви", - написав Мішель у X.

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Він зауважив, що "атаки тим більше цинічні, що посилення їх інтенсивності збігається з новорічними святами".

"Дух України не зламати. ЄС підтримує Україну", - підкреслив голова Євроради.

Реакція Зеленського

"Шановний Шарль Мішель, дякую за те, що висловили саме те, що всі ми думаємо та відчуваємо. Я вдячний ЄС за вашу непохитну підтримку України. Європейська єдність сильніша за російський терор. Ми це вже неодноразово доводили, і я впевнений, що ми залишимося сильними та єдиними", - відповів Зеленський у X.

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