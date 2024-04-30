Президент і перша леді обговорили із герцогинею Единбурзькою рослідування злочинів рф проти України

29 квітня, Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська зустрілися з герцогинею Единбурзькою Софі, яка вперше відвідала Київ від початку повномасштабного російського вторгнення рф. Про це УНН повідомляє із посиланням на ОП.

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Президентське подружжя подякувало герцогині за приїзд.

Ми дуже цінуємо підтримку народу Великої Британії, зокрема, вдячні за притулок для наших біженців із перших днів повномасштабного вторгнення росії. Також дуже вдячні за всі пакети військової допомоги вашого уряду та прем’єр-міністрів. Це надзвичайно важливо для наших військових

Олена Зеленська подякувала герцогині за боротьбу із сексуальним насильством на війні. Зокрема, за онлайн-участь у міжнародній конференції щодо відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, яка відбулась в березні в Києві за підтримки Великої Британії.

Це був потужний адвокаційний захід для просування теми виплати проміжних тимчасових репарацій для постраждалих. Зараз перші 50 людей проходять процес ідентифікації. Після цього вони отримають виплати. У результаті реалізації проєкту очікується значне збільшення кількості свідчень та справ, які будуть задокументовані