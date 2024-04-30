Президент и первая леди обсудили с герцогиней Эдинбургской расследование преступлений рф против Украины

29 апреля, Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская встретились с герцогиней Эдинбургской Софи, которая впервые посетила Киев с начала полномасштабного российского вторжения рф. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОП.

Детали

Президентская чета поблагодарила герцогиню за приезд.

Мы очень ценим поддержку народа Великобритании, в частности, благодарны за убежище для наших беженцев с первых дней полномасштабного вторжения России. Также очень благодарны за все пакеты военной помощи вашего правительства и премьер-министров. Это чрезвычайно важно для наших военных - подчеркнул Владимир Зеленский.

Елена Зеленская поблагодарила герцогиню за борьбу с сексуальным насилием на войне. В частности, за онлайн-участие в международной конференции по восстановлению прав пострадавших от сексуального насилия, которая состоялась в марте в Киеве при поддержке Великобритании.

Это было мощное адвокационное мероприятие для продвижения темы выплаты промежуточных временных репараций для пострадавших. Сейчас первые 50 человек проходят процесс идентификации. После этого они получат выплаты. В результате реализации проекта ожидается значительное увеличение количества свидетельств и дел, которые будут задокументированы - отметила Зеленская.

Первая леди также отметила помощь Великобритании в организации национального судебного расследования российских военных преступлений и участие в Коалиции за возвращение украинских детей, которых рф удерживает в плену.

Первый визит британской королевской особы с 2014 года: в Киев прибыла герцогиня Эдинбургская