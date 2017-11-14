Президенти України та Словенії узгодили позиції напередодні саміту Східного партнерства

За повідомлення прес-служби, Петро Порошенко провів телефонну розмову з президентом Словенії Борутом Пахором. Глава Української держави привітав Президента Словенії з переконливою перемогою на президентських виборах та висловив сподівання на продовження плідного двостороннього діалогу.

Зазначається, що лідери обох держав висловили задоволення реалізацією спільних домовленостей щодо відновлення прямого авіасполучення між Києвом та Любляною, яке сприятиме розвитку міжлюдських контактів.

"Президенти узгодили позиції напередодні П’ятого саміту Східного партнерства, який відбудеться у Брюсселі 24 листопада 2017 року", - додали у прес-службі.

Нагадаємо, європарламентарі та представники країн-членів "Східного партнерства" до травня 2018 року оцінять досягнення і провали в реалізації Угоди про асоціацію з ЄС.