Президенты Украины и Словении согласовали позиции накануне саммита Восточного партнерства

По сообщению пресс-службы, Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Словении Пахор. Глава Украинского государства поздравил Президента Словении с убедительной победой на президентских выборах и выразил надежду на продолжение плодотворного двустороннего диалога.

Отмечается, что лидеры обоих государств выразили удовлетворение реализацией совместных договоренностей по восстановлению прямого авиасообщения между Киевом и Любляной, которое будет способствовать развитию межличностных контактов.

"Президенты согласовали позиции накануне Пятого саммита Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 24 ноября 2017", - добавили в пресс-службе.

Напомним, европарламентарии и представители стран-членов "Восточного партнерства" в мае 2018 оценят достижения и провалы в реализации Соглашения об ассоциации с ЕС.