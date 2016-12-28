Президента України закликали припинити фінансування партій з державного бюджету
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. На офіційному сайті Президента України зареєстрували електронну петицію, в якій закликали Петра Порошенка припинити фінансування партій з державного бюджету, передає УНН.
Автором петиції виступила Галина Неїлик.
"Припинити фінансування партій з державного бюджету, нехай існують на членські внески", - йдеться в тексті петиції №22/032157-еп.
Петиція зареєстрована 28 грудня і набрала 9 голосів із 25 тис. необхідних.
Як повідомляв УНН, Президенту України запропонували замінити паперові гроші монетами.