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Президента Украины призвали прекратить финансирование партий из государственного бюджета

Президента Украины призвали прекратить финансирование партий из государственного бюджета

Киев • УНН

 • 9546 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко прекратить финансирование партий из государственного бюджета, передает УНН.

Автором петиции выступила Галина Неилик.

"Прекратить финансирование партий из государственного бюджета, пусть существуют на членские взносы", - говорится в тексте петиции №22/032157-эп.

Петиция зарегистрирована 28 декабря и набрала 9 голосов из 25 тыс. необходимых.

Как сообщал УНН, Президенту Украины предложили заменить бумажные деньги монетами.

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