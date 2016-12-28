Президента Украины призвали прекратить финансирование партий из государственного бюджета
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. На официальном сайте Президента Украины зарегистрировали электронную петицию, в которой призвали Петра Порошенко прекратить финансирование партий из государственного бюджета, передает УНН.
Автором петиции выступила Галина Неилик.
"Прекратить финансирование партий из государственного бюджета, пусть существуют на членские взносы", - говорится в тексте петиции №22/032157-эп.
Петиция зарегистрирована 28 декабря и набрала 9 голосов из 25 тыс. необходимых.
Как сообщал УНН, Президенту Украины предложили заменить бумажные деньги монетами.