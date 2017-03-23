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Президент звільнив трьох голів РДА у різних областях

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА у Житомирській, Львівській та Одеській областях, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Згідно з рохпорядження №64/2017-рп, №65/2017-рп та №66/2017-рп, у відповідності з поданими заявами були звільнені: голова Андрушівської райдержадміністрації Житомирської області Олександра Дудар, голова Сокальської районної державної адміністрації Львівської області Олег Пелих та голова Любашівської районної державної адміністрації Одеської області Тетяна Скапровська.

Нагагдаємо, Президент звільнив з посад 10 голів РДА та призначив двох нових.

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