Президент звільнив трьох голів РДА у різних областях
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко звільнив трьох голів РДА у Житомирській, Львівській та Одеській областях, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Згідно з рохпорядження №64/2017-рп, №65/2017-рп та №66/2017-рп, у відповідності з поданими заявами були звільнені: голова Андрушівської райдержадміністрації Житомирської області Олександра Дудар, голова Сокальської районної державної адміністрації Львівської області Олег Пелих та голова Любашівської районної державної адміністрації Одеської області Тетяна Скапровська.
Нагагдаємо, Президент звільнив з посад 10 голів РДА та призначив двох нових.