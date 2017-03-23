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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 102203 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 116964 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 132071 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 139609 просмотра

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Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 130198 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 121327 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106893 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107798 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 104016 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Актуальное
Президент уволил трех глав РГА в разных областях

Президент уволил трех глав РГА в разных областях

Киев • УНН

 • 12667 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил трех глав РГА в Житомирской, Львовской и Одесской областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Согласно распоряжениям №64/2017-рп, №65/2017-рп и №66/2017-рп, в соответствии с поданными заявлениями были уволены: глава Андрушивской райгосадминистрации Житомирской области Александра Дударь, глава Сокальской районной государственной администрации Львовской области Олег Пелих и глава Любашевской районной государственной администрации Одесской области Татьяна Скапровская.

Напомним, Президент уволил с должностей 10 глав РГА и назначил двух новых.

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