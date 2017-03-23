Президент уволил трех глав РГА в разных областях
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Президент Украины Петр Порошенко уволил трех глав РГА в Житомирской, Львовской и Одесской областях, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Согласно распоряжениям №64/2017-рп, №65/2017-рп и №66/2017-рп, в соответствии с поданными заявлениями были уволены: глава Андрушивской райгосадминистрации Житомирской области Александра Дударь, глава Сокальской районной государственной администрации Львовской области Олег Пелих и глава Любашевской районной государственной администрации Одесской области Татьяна Скапровская.
Напомним, Президент уволил с должностей 10 глав РГА и назначил двух новых.