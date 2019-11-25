Президент змінив голову РДА у Херсонські області
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський звільнив колишню та призначив нову голову РДА у Херсонській області. Про це йдеться у відповідних розпорядженнях президента 415/2019 та 416/2019 відповідно, передає УНН.
“Звільнити Тарасову Наталію Олександрівну з посади голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації Херсонської області у зв’язку із закінченням строку повноважень Президента України”, — йдеться у розпоряджені.
А вже у наступному документі, Зеленський призначив на цю посаду Ларченка Євгена Анатолійовича.
Згідно з декларацією Ларченка, він є власником двох земельних ділянок та житлового будинку.
Раніше Зеленський здійснив кадрові перестановки в СБУ.