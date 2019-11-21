Зеленський здійснив кадрові перестановки в СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Президент України Володимир Зеленський змінив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а також звільнив начальників Управління СБУ в двох областях. Про це йдеться у відповідних указах Президента, оприлюднених 21 листопада на сайті Глави держави, передає УНН.
Так, указом №856/2019 Зеленський звільнив Сергія Андрущенка з посади начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, а указом №859/2019 призначив його заступником Голови СБУ.
На вільне місце начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України Президент призначив Анатолія Дублика, йдеться в указі №860/2019.
Крім того, Глава держави підписав указ №858/2019 про звільнення Юрія Гончарова з посади начальника Управління Служби безпеки України в Чернігівській області та указ №857/2019 про звільнення Олександра Бондарука з посади начальника Управління Служби безпеки України у Львівській області.
Начальником Управління Служби безпеки України у Львівській області Президент призначив Юрія Гончарова, йдеться в указі №861/2019.
Нагадаємо, 23 липня Зеленський призначив начальника Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.