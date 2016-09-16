Президент заявив, що Україні потрібна єдність і солідарність від Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україні потрібна єдність і солідарність від Європи, а не гроші і зброя. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Коли я зустрічаюся з європейськими лідерами, і запитую "чого ви від нас чекаєте?". Здається, що йдеться про дві речі – не гроші, це не найперша потреба. Не зброя і не радники - нам потрібна ваша єдність і солідарність з Україною", - повідомив Президент.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що російська пропаганда наситила Захід своїми параноїдальними ідеями.