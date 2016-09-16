Президент заявил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы

"Когда я встречаюсь с европейскими лидерами, и спрашиваю "чего вы от нас ждете?". Кажется, что речь идет о двух вещах - не деньги, это не самая первая потребность. Не оружие и не советники - нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - сообщил Президент.

Напомним, П.Порошенко заявил, что российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями.