Президент заявил, что Украине нужно единство и солидарность от Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украине нужно единство и солидарность от Европы, а не деньги и оружие. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Когда я встречаюсь с европейскими лидерами, и спрашиваю "чего вы от нас ждете?". Кажется, что речь идет о двух вещах - не деньги, это не самая первая потребность. Не оружие и не советники - нам нужно ваше единство и солидарность с Украиной", - сообщил Президент.
Напомним, П.Порошенко заявил, что российская пропаганда насытила Запад своими параноидальными идеями.