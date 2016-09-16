Президент закликав до введення додаткових санкції проти РФ за аналогом поправки Джексона-Веніка (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Конгрес США має ввести додаткові санкції проти РФ за аналогом поправки Джексона-Веніка. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) "Світ, Європа та Україна: шторми змін", передає кореспондент УНН.
"Поновлений варіант поправки Джексона-Веніка не був би зайвим. Я та людина, яка свого часу просила в американському Конгресі зняти поправку Джексона-Веніка щодо України, а зараз настав той час впровадити її щодо Росії", - повідомив він.
Він також наголосив, що відповідні консультації вже відбуваються.