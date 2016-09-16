Президент призвал к введению дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Конгресс США должен ввести дополнительные санкции против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.
"Обновленный вариант поправки Джексона-Вэника не был бы лишним. Я тот человек, который в свое время просил в американском Конгрессе снять поправку Джексона-Вэника в отношении Украины, а сейчас настало время внедрить ее в отношении России", - сообщил он.
Он также отметил, что соответствующие консультации уже проходят.