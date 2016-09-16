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15 марта, 19:03 • 116456 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170495 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140406 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132676 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114149 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102010 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136849 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 132630 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент призвал к введению дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника (дополнено)

Президент призвал к введению дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника (дополнено)

Киев • УНН

 • 6382 просмотра

КИЕВ. 16 сентября. УНН. Конгресс США должен ввести дополнительные санкции против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES) "Мир, Европа и Украина: штормы перемен", передает корреспондент УНН.

"Обновленный вариант поправки Джексона-Вэника не был бы лишним. Я тот человек, который в свое время просил в американском Конгрессе снять поправку Джексона-Вэника в отношении Украины, а сейчас настало время внедрить ее в отношении России", - сообщил он.

Он также отметил, что соответствующие консультации уже проходят.

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