Президент призвал к введению дополнительных санкций против РФ по аналогии поправки Джексона-Вэника (дополнено)

"Обновленный вариант поправки Джексона-Вэника не был бы лишним. Я тот человек, который в свое время просил в американском Конгрессе снять поправку Джексона-Вэника в отношении Украины, а сейчас настало время внедрить ее в отношении России", - сообщил он.

Он также отметил, что соответствующие консультации уже проходят.