Президент: Україна не торгуватиметься Кримом через Донбас
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. Україна не торгуватиметься Кримом через Донбас. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко на відкритті засідання 13-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
"Ми ніколи не приймемо і ніколи не будемо торгуватися стосовно цього. Ми не будемо торгуватися Кримом за "хороше рішення" на Донбасі", - сказав П.Порошенко.
Нагадаємо, П.Порошенко заявив, що Росія має забезпечити стале перемир'я на Донбасі, припинити постачати озброєння та техніку і забезпечити доступ СММ ОБСЄ до окупованих територій.