Президент: Украина не будет торговать Крымом из-за Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украина не будет торговаться Крымом из-за Донбасса. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко на открытии заседания 13-й ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), передает корреспондент УНН.
"Мы никогда не примем и никогда не будем торговаться по этому поводу. Мы не будем торговаться Крымом за "хорошее решение" на Донбассе", - сказал П.Порошенко.
Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе, прекратить поставлять вооружение и технику и обеспечить доступ СММ ОБСЕ к оккупированным территориям.