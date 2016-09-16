Президент: Украина не будет торговать Крымом из-за Донбасса

"Мы никогда не примем и никогда не будем торговаться по этому поводу. Мы не будем торговаться Крымом за "хорошее решение" на Донбассе", - сказал П.Порошенко.

Напомним, П.Порошенко заявил, что Россия должна обеспечить постоянное перемирие на Донбассе, прекратить поставлять вооружение и технику и обеспечить доступ СММ ОБСЕ к оккупированным территориям.