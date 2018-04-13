Президент США ще не прийняв остаточного рішення щодо Сирії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів нараду з радниками із питань нацбезпеки, але ще не прийняв остаточного рішення по Сирії. Про це повідомила прес-секретар Білого дому Сара Сандерс, інформує УНН.
“Президент Трамп щойно завершив нараду зі своєю командою з питань національної безпеки, на якій обговорювалася ситуація в Сирії”, — повідомила прес-секретар.
“Ми продовжуємо аналіз розвідувальної інформації та консультації з нашими партнерами та союзниками. Сьогодні ввечері президент буде розмовляти з президентом Макроном й прем’єр-міністром Мей”, — зазначила Сандерс.
Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп заявив, що ніколи не говорив, коли буде завдано удар по Сирії, за його словами, це може статися як “дуже скоро” або ж “зовсім не скоро”.