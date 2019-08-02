Президент сьогодні відвідає Івано-Франківськ та представить нового голову ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. Сьогодні, 2 серпня, Президент України Володимир Зеленський перебуватиме з робочою поїздкою в Івано-Франківській області. Про це УНН повідомили у прес-службі глави держави.
Повідомляється, що глава держави візьме участь у нарадах щодо реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі та розвитку регіону Українських Карпат. Крім того, Володимир Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації.
Президент також огляне один зі зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо їхнього відновлення.
Як повідомляв УНН, 31 липня Президент перебував з офіційним візитом у Черкаській області.