Президент сьогодні відвідає Івано-Франківськ та представить нового голову ОДА

Повідомляється, що глава держави візьме участь у нарадах щодо реконструкції терміналу та інфраструктури аеропорту в обласному центрі та розвитку регіону Українських Карпат. Крім того, Володимир Зеленський представить нового очільника обласної державної адміністрації.

Президент також огляне один зі зруйнованих повенями мостів і візьме участь у нараді щодо їхнього відновлення.

Як повідомляв УНН, 31 липня Президент перебував з офіційним візитом у Черкаській області.