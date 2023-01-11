Президент Республіки Сербської оголосив посла України "небажаним"

КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не є бажаною особою в республіці. Про це УНН пише з посиланням на Slobodna Dalmacija.