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Президент Республіки Сербської оголосив посла України "небажаним"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не є бажаною особою в республіці. Про це УНН пише з посиланням на Slobodna Dalmacija.

Президент Республіки Сербської оголосив посла України "небажаним"

Деталі

Як пише видання, Мілорад Додік спробував захистити своє рішення щодо нагороди президента росії володимира путіна, заявивши журналістам, що воно не має нічого спільного з війною в Україні.

Додік нагородив путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, яке викликало чисельні осуди, особливо на Заході.

Вручення медалі путіну різко засудили органи Європейського Союзу, а речник Петер Стано заявив, що це був невірний вчинок. Він попередив, що стати на бік путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію РС та її лідерів.

Посол України у Хорватії й Боснії та Герцеговині Василь Кирилович назвав це винагородою від одного терориста до іншого. У відповідь Додік заявив послу України, що він більше не є бажаною особою у РС.

Цитата

"Це честь для Республіки Сербської, що путін висловив готовність отримати таку нагороду", – заявив Додік журналістам, наголосивши, що вдячний Путіну за те, що він постійно виступає за дотримання оригінальної Дейтонської угоди і, таким чином, за збереження позиції РС.

Посол росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов підтвердив, що зараз шукають дату, коли Додік вирушить до москви, щоб там особисто вручити нагороду путіну.

Доповнення

Додік відомий як прихильник тісної співпраці з росією. Він називав виправданою війну в Україні. Кілька разів Додік зустрічався із путіним. Остання зустріч відбулася 20 вересня у Москві.

У січні 2022 року США ввели санкції проти Додіка та телекомпанії ATV Banja Luka, яка пов'язана із родиною політика.

Американська влада звинуватила його в корупції, а також у закликах до захоплення держповноваження та створення паралельних інститутів влади, що загрожує територіальній цілісності.

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