Президент Республіки Сербської оголосив посла України "небажаним"
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Президент Республіки Сербської Мілорад Додік заявив послу України в Хорватії й Боснії та Герцеговині Василю Кириличу, що він більше не є бажаною особою в республіці. Про це УНН пише з посиланням на Slobodna Dalmacija.
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Як пише видання, Мілорад Додік спробував захистити своє рішення щодо нагороди президента росії володимира путіна, заявивши журналістам, що воно не має нічого спільного з війною в Україні.
Додік нагородив путіна медаллю в рамках святкування 9 січня як Дня Республіки Сербської, яке викликало чисельні осуди, особливо на Заході.
Вручення медалі путіну різко засудили органи Європейського Союзу, а речник Петер Стано заявив, що це був невірний вчинок. Він попередив, що стати на бік путіна в умовах війни проти України означає міжнародну ізоляцію РС та її лідерів.
Посол України у Хорватії й Боснії та Герцеговині Василь Кирилович назвав це винагородою від одного терориста до іншого. У відповідь Додік заявив послу України, що він більше не є бажаною особою у РС.
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"Це честь для Республіки Сербської, що путін висловив готовність отримати таку нагороду", – заявив Додік журналістам, наголосивши, що вдячний Путіну за те, що він постійно виступає за дотримання оригінальної Дейтонської угоди і, таким чином, за збереження позиції РС.
Посол росії у Боснії та Герцеговині Ігор Калабухов підтвердив, що зараз шукають дату, коли Додік вирушить до москви, щоб там особисто вручити нагороду путіну.
Доповнення
Додік відомий як прихильник тісної співпраці з росією. Він називав виправданою війну в Україні. Кілька разів Додік зустрічався із путіним. Остання зустріч відбулася 20 вересня у Москві.
У січні 2022 року США ввели санкції проти Додіка та телекомпанії ATV Banja Luka, яка пов'язана із родиною політика.
Американська влада звинуватила його в корупції, а також у закликах до захоплення держповноваження та створення паралельних інститутів влади, що загрожує територіальній цілісності.