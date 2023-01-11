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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Президент Республики Сербской объявил посла Украины "нежелательным"

Киев • УНН

 • 564377 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил послу Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василию Кириличу, что он больше не является желанным лицом в республике. Об этом УНН пишет со ссылкой на Slobodna Dalmacija.

Президент Республики Сербской объявил посла Украины "нежелательным"

Детали

Как пишет издание, Милорад Додик попытался защитить свое решение относительно награды президента россии владимира путина, заявив журналистам, что оно не имеет ничего общего с войной в Украине.

Додик наградил путина медалью в рамках празднования 9 января как Дня Республики Сербской, которое вызвало многочисленные осуждения, особенно на Западе.

Вручение медали путину резко осудили органы Европейского Союза, а представитель Петер Стано заявил, что это был неправильный поступок. Он предупредил, что стать на сторону путина в условиях войны против Украины означает международную изоляцию РС и ее лидеров.

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилович назвал это вознаграждением от одного террориста к другому. В ответ Додик заявил послу Украины, что он больше не является желанным лицом в РС.

Цитата

"Это честь для Республики Сербской, что путин выразил готовность получить такую награду", – заявил Додик журналистам, подчеркнув, что благодарен путину за то, что он постоянно выступает за соблюдение оригинального Дейтонского соглашения и, таким образом, за сохранение позиции РС.

Посол поссии в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов подтвердил, что сейчас ищут дату, когда Додик отправится в Москву, чтобы там лично вручить награду путину.

Дополнение

Додик известен как сторонник тесного сотрудничества с россией. Он называл оправданной войну в Украине. Додик несколько раз встречался с путиным. Последняя встреча состоялась 20 сентября в Москве.

В январе 2022 года США ввели санкции против Додика и телекомпании ATV Banja Luka, которая связана с семьей политика.

Американские власти обвинили его в коррупции, а также в призывах к захвату госвласти и созданию параллельных институтов власти, что угрожает территориальной целостности.

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