Детали

Как пишет издание, Милорад Додик попытался защитить свое решение относительно награды президента россии владимира путина, заявив журналистам, что оно не имеет ничего общего с войной в Украине.

Додик наградил путина медалью в рамках празднования 9 января как Дня Республики Сербской, которое вызвало многочисленные осуждения, особенно на Западе.

Вручение медали путину резко осудили органы Европейского Союза, а представитель Петер Стано заявил, что это был неправильный поступок. Он предупредил, что стать на сторону путина в условиях войны против Украины означает международную изоляцию РС и ее лидеров.

Посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине Василий Кирилович назвал это вознаграждением от одного террориста к другому. В ответ Додик заявил послу Украины, что он больше не является желанным лицом в РС.

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"Это честь для Республики Сербской, что путин выразил готовность получить такую награду", – заявил Додик журналистам, подчеркнув, что благодарен путину за то, что он постоянно выступает за соблюдение оригинального Дейтонского соглашения и, таким образом, за сохранение позиции РС.

Посол поссии в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов подтвердил, что сейчас ищут дату, когда Додик отправится в Москву, чтобы там лично вручить награду путину.

Дополнение

Додик известен как сторонник тесного сотрудничества с россией. Он называл оправданной войну в Украине. Додик несколько раз встречался с путиным. Последняя встреча состоялась 20 сентября в Москве.

В январе 2022 года США ввели санкции против Додика и телекомпании ATV Banja Luka, которая связана с семьей политика.

Американские власти обвинили его в коррупции, а также в призывах к захвату госвласти и созданию параллельных институтов власти, что угрожает территориальной целостности.