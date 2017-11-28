Президент провів зустріч з послами Індонезії, В’єтнаму, Австралії та Іспанії

Під час спілкування з послом Республіки Індонезія Юдді Кріснанді Глава держави наголосив на перспективах розвитку партнерських відносин між країнами, було обговорено питання підготовки до проведення засідання Міжурядової українсько-індонезійської комісії з економічного та технічного співробітництва, яке має відбутися у 2018 році в Києві.

Під час бесіди з послом В’єтнаму, Нгуєн Ан Туаном, було підтверджено обопільну зацікавленість у подальшому поглибленні двостороннього діалогу. Було також обговорено перспективи візиту Президента України до В’єтнаму у 2018 році.

У ході розмови з послом Австралії, Меліссою О’Рурк, Глава держави висловив вдячність за підтримку Австралією суверенітету та територіальної цілісності України, незмінну позицію в питаннях необхідності застосування санкцій щодо РФ. Посол усвою чергу зазначила, що Австралія не припинить санкції, допоки РФ не припинить агресію проти України.

Обговорено також питання продовження співпраці у рамках Спільної слідчої групи з розслідування катастрофи МН17.

Під час розмови з послом Іспанії Сильвією Кортес Мартін співрозмовники підтвердили обопільну незмінну підтримку територіальної цілісності України та Іспанії, зокрема у контексті останніх подій навколо Каталонії. Глава держави висловив сподівання, що Іспанія підтримає продовження санкцій проти РФ через її агресію проти України. У свою чергу, посол Іспанії подякувала за надзвичайну підтримку територіальної цілісності Королівства.

Нагадаємо, 24 листопада Петро Порошенко зустрівся з президентом Румунії Клаусом Йоханісом.