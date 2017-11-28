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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73391 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 61247 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 68956 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77012 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116561 просмотра

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10 марта, 15:15 • 142981 просмотра

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10 марта, 11:47 • 107367 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108793 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Президент провел встречу с послами Индонезии, Вьетнама, Австралии и Испании

Президент провел встречу с послами Индонезии, Вьетнама, Австралии и Испании

Киев  •  УНН

 • 12600 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи принял верительные грамоты от послов Республики Индонезия, Социалистической Республики Вьетнам, Австралии и Королевства Испания, передает УНН со ссылкой на официальное интернет-представительство АП.

Во время общения с послом Республики Индонезия Юдди Криснанди Глава государства отметил перспективы развития партнерских отношений между странами, были обсуждены вопросы подготовки к проведению заседания Межправительственной украинского-индонезийской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, которое должно состояться в 2018 году в Киеве.

Во время беседы с послом Вьетнама, Нгуен Ан Туан, было подтверждено обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего диалога. Были также обсуждены перспективы визита Президента Украины во Вьетнам в 2018 году.

В ходе беседы с послом Австралии, Мелиссой О'Рурк, Глава государства выразил благодарность за поддержку Австралией суверенитета и территориальной целостности Украины, неизменную позицию в вопросах необходимости применения санкций в отношении РФ. Посол всвою очередь отметила, что Австралия не прекратит санкции, пока РФ не прекратит агрессию против Украины.

Обсуждены также вопросы продолжения сотрудничества в рамках Совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17.

Во время разговора с послом Испании Сильвией Кортес Мартин собеседники подтвердили обоюдную неизменную поддержку территориальной целостности Украины и Испании, в частности в контексте последних событий вокруг Каталонии. Глава государства выразил надежду, что Испания поддержит продление санкций против РФ из-за ее агрессии против Украины. В свою очередь, посол Испании поблагодарила за чрезвычайную поддержку территориальной целостности Королевства.

Напомним, 24 ноября Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом .

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