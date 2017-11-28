Президент провел встречу с послами Индонезии, Вьетнама, Австралии и Испании

Во время общения с послом Республики Индонезия Юдди Криснанди Глава государства отметил перспективы развития партнерских отношений между странами, были обсуждены вопросы подготовки к проведению заседания Межправительственной украинского-индонезийской комиссии по экономическому и техническому сотрудничеству, которое должно состояться в 2018 году в Киеве.

Во время беседы с послом Вьетнама, Нгуен Ан Туан, было подтверждено обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении двустороннего диалога. Были также обсуждены перспективы визита Президента Украины во Вьетнам в 2018 году.

В ходе беседы с послом Австралии, Мелиссой О'Рурк, Глава государства выразил благодарность за поддержку Австралией суверенитета и территориальной целостности Украины, неизменную позицию в вопросах необходимости применения санкций в отношении РФ. Посол всвою очередь отметила, что Австралия не прекратит санкции, пока РФ не прекратит агрессию против Украины.

Обсуждены также вопросы продолжения сотрудничества в рамках Совместной следственной группы по расследованию катастрофы МН17.

Во время разговора с послом Испании Сильвией Кортес Мартин собеседники подтвердили обоюдную неизменную поддержку территориальной целостности Украины и Испании, в частности в контексте последних событий вокруг Каталонии. Глава государства выразил надежду, что Испания поддержит продление санкций против РФ из-за ее агрессии против Украины. В свою очередь, посол Испании поблагодарила за чрезвычайную поддержку территориальной целостности Королевства.

Напомним, 24 ноября Петр Порошенко встретился с президентом Румынии Клаусом Йоханисом .