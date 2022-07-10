Президент прокоментував «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі

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"На тижні, що минає, багато говорили про нібито «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю «паузу». Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках", - прокоментував Зеленський.

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Глава держави зазначив, що потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких "справді буде пауза".

"Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі", - додав Зеленський.