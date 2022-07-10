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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Президент прокоментував «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі

Президент прокоментував «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі

Київ • УНН

 • 230163 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі. Про це інформує УНН.

Цитата

"На тижні, що минає, багато говорили про нібито «оперативну паузу» в діях окупантів на Донбасі та в інших частинах України. 34 нальоти російської авіації за одну минулу добу – це відповідь усім тим, хто придумав цю «паузу». Українська армія тримається, тримається міцно й відбиває штурми на різних напрямках", - прокоментував Зеленський.

Деталі

Глава держави зазначив, що потрібно зробити ще дуже багато, щоб російські втрати стали такими, після яких "справді буде пауза".

"Причому пауза не перед новими наступами окупантів, а перед їх втечею з нашої української рідної землі", - додав Зеленський.

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