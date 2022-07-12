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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Президент прокоментував обстріли по Україні за попередню добу

Президент прокоментував обстріли по Україні за попередню добу

Київ • УНН

 • 164443 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час свого звернення Володимир Зеленський прокоментував обстріли по Україні за попередню добу, підкреслюючи, що вони не вщухають ні на день, передає УНН.

Деталі

Зеленський розповів, що кожного дня ми отримуємо й переживаємо багато болісних новин. Війна триває, російські обстріли не зупиняються жодного дня.

"Були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими", - йдеться у зверненні.

Президент зазначив, що треба бачити це, звертати увагу і памʼятати, що країна навіть в такий час старається розвиватися.

"І так само треба пам’ятати, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед – у співпраці з партнерами – в інституційному розвитку. І, звичайно, – на передовій", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни.

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