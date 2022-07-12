Президент прокоментував обстріли по Україні за попередню добу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Під час свого звернення Володимир Зеленський прокоментував обстріли по Україні за попередню добу, підкреслюючи, що вони не вщухають ні на день, передає УНН.
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Зеленський розповів, що кожного дня ми отримуємо й переживаємо багато болісних новин. Війна триває, російські обстріли не зупиняються жодного дня.
"Були чергові удари по Миколаєву – ракетами, артилерією. Окупанти знову били по Харкову й громадах області – Старий Салтів, Золочів, Байрак та інші. Є жертви – поранені та вбиті. На Донбасі не припиняються спроби штурмів, ситуація там не стає легшою, а втрати – меншими", - йдеться у зверненні.
Президент зазначив, що треба бачити це, звертати увагу і памʼятати, що країна навіть в такий час старається розвиватися.
"І так само треба пам’ятати, що навіть у таких умовах держава робить кроки вперед – у співпраці з партнерами – в інституційному розвитку. І, звичайно, – на передовій", - додав Зеленський.
Нагадаємо
Зеленський відповів на петицію про заборону очного навчання під час війни.