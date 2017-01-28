Президент привітав М.Костюк з перемогою в юніорському Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Президент України Петро Порошенко привітав тенісистку Марту Костюк з перемогою в юніорському турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу. Слова привітання він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Так! Українка вперше в історії стала чемпіонкою юніорського Australian Open! Щирі вітання нашій 14-річній тенісистці — Марті Костюк. Бажаю нових великих перемог”, — написав П.Порошенко.
Нагадаємо, українська тенісистка Марта Костюк перемогла в юніорському турнірі Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, перегравши у фіналі першу “сіяну” ракетку, швейцарку Ребеку Масарову з результатом 2:1 (7:5;1:6;6:4).