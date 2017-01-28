Президент поздравил М.Костюк с победой в юниорском Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко поздравил теннисистку Марту Костюк с победой в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису. Слова поздравлений он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Да! Украинка впервые в истории стала чемпионкой юниорского Australian Open! Искренние поздравления нашей 14-летней теннисистке - Марте Костюк. Желаю новых больших побед", - написал П.Порошенко.
Напомним, украинская теннисистка Марта Костюк победила в юниорском турнире Открытого чемпионата Австралии по теннису, переиграв в финале первую "сеянную" ракетку, швейцарку Ребекку Масарову с результатом 2:1 (7:5, 1:6, 6:4).