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Президент пояснив, чому виступає проти дострокових парламентських виборів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Президент України Петро Порошенко виступає проти дострокових парламентських виборів через те, що в новій Верховній Раді не буде створено нової коаліції. Пре це він заявив на засіданні Ради регіонального Розвитку, передає кореспондент УНН.

“Передвиборча компанія поставила б на паузу всі реформи мінімум на рік, а далі склад нової Ради виявся б настільки пістрявим і роздрібненим, що годі було б сподіватися на створення бодай якоїсь коаліції. Ось чому я категорично проти перевиборів, яких найголосніше вимагає так звана “широка опозиція”, — сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, кістяком цієї “широкої опозиції” є дві партії, які 8 років тому “якимось дивом лише не створили широку коаліцію і з 2006 по 2014 рік по черзі мінялися біля державного керма".

Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.

Українські Національні Новини

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