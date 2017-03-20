Президент пояснив, чому виступає проти дострокових парламентських виборів

“Передвиборча компанія поставила б на паузу всі реформи мінімум на рік, а далі склад нової Ради виявся б настільки пістрявим і роздрібненим, що годі було б сподіватися на створення бодай якоїсь коаліції. Ось чому я категорично проти перевиборів, яких найголосніше вимагає так звана “широка опозиція”, — сказав П.Порошенко.

При цьому він зазначив, кістяком цієї “широкої опозиції” є дві партії, які 8 років тому “якимось дивом лише не створили широку коаліцію і з 2006 по 2014 рік по черзі мінялися біля державного керма".

Як повідомляв УНН, П.Порошенко пообіцяв протидіяти всім, хто на догоду РФ насаджуватиме безлад і анархію.