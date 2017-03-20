Президент объяснил, почему выступает против досрочных парламентских выборов

"Предвыборная компания поставила на паузу все реформы минимум на год, а дальше состав нового Совета оказался бы столь пестрым и раздробленным, что не стоило бы надеяться на создание какой-либо коалиции. Вот почему я категорически против перевыборов, которых громче требует так называемая "широкая оппозиция", - сказал П.Порошенко.

При этом он отметил, костяком этой "широкой оппозиции" есть две партии, которые 8 лет назад "каким-то чудом не создали широкую коалицию и с 2006 по 2014 год поочередно менялись у государственного руля".

Как сообщал УНН, П.Порошенко пообещал противодействовать всем, кто в угоду РФ будет насаждать беспорядок и анархию.