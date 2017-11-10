Президент очікує ухвалення нового закону про дипслужбу у грудні

"Важливість прийняття закону про дипломатичну службу не менш важлива, ніж побудова оборонної стратегії, затвердження Стратегічного оборонного бюлетеню і формування армії. Бо це теж наша армія, але вже на іншому фронті, на фронті зовнішньої політики, який дозволяє тримати і мобілізацію союзу коаліції країни на підтримку країни, і продовження санкцій, і руху реформування нашої країни, і руху нашої країни в Європу", - зазначив П.Порошенко.

Він нагадав, що днями виповнюється 100 років української дипломатичної служби.

"І я думаю, що на 100-річний ювілей українська дипломатична служба заслужила прийняття в грудні ВР цього системного важливого закону", - зазначив Президент.

Нагадаємо, Президент П.Порошенко пообіцяв сьогодні підписати указ для формування Верховного суду.