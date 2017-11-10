Президент ожидает принятия нового закона о дипслужбе в декабре

"Важность принятия закона о дипломатической службе не менее важна, чем построение оборонной стратегии, утверждения Стратегического оборонного бюллетеня и формирования армии. Потому что это тоже наша армия, но уже на другом фронте, на фронте внешней политики, который позволяет держать и мобилизацию союза коалиции страны в поддержку страны, и продолжение санкций, и движение реформирования нашей страны, и движение нашей страны в Европу", - отметил П.Порошенко.

Он напомнил, что на днях исполняется 100 лет украинской дипломатической службы.

"И я думаю, что на 100-летний юбилей украинская дипломатическая служба заслужила принятия в декабре ВР этого системного важного закона", - отметил Президент.

Напомним, Президент П.Порошенко пообещал сегодня подписать указ для формирования Верховного суда.