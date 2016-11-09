Президент очікує продовження підтримки США у боротьбі України з агресією і щодо реформ (доповнено)

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 22525 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 45624 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 67773 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 138235 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 201342 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191160 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 211764 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 196952 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152353 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153136 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.4 м/с
90 %
751 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини

НАТО посилить співпрацю з партнерами, використовуючи досвід війни в Україні

2 квітня, 16:09 • 21981 перегляди

Щоб путін знову не спробував захопити ані квадратного кілометра: Рютте про встановення тривалого миру в Україні

2 квітня, 16:30 • 24716 перегляди

Удар по Кривому Рогу: кількість постраждалих зросла до 14, серед них двоє дітей

2 квітня, 16:44 • 22410 перегляди

Окупанти відмовляються евакуювати своїх поранених у Запорізькій області - "Атеш"

2 квітня, 17:10 • 25988 перегляди

У Білому домі визнали, що Трамп не зможе забезпечити припинення вогню в Україні до Великодня – ЗМІ

2 квітня, 17:14 • 33631 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 480122 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 316889 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 379080 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 490887 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 735123 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124134 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 183737 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126519 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161368 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184554 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Президент очікує продовження підтримки США у боротьбі України з агресією і щодо реформ (доповнено)

Президент очікує продовження підтримки США у боротьбі України з агресією і щодо реформ (доповнено)

Київ • УНН

 • 6362 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження підтримки США у боротьбі України проти російської агресії і щодо реформ за нової адміністрації Сполучених Штатів. Про це він сказав під час зустрічі з послом США Марі Йованович з нагоди перемоги Дональда Трампа на виборах президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.

Як зазначається, Глава держави вкотре наголосив, що цінує підтримку України політичними силами американської держави, яка була продемонстрована американським народом, підтримкою конгресу і сенату, президентом та адміністрацією.

"Президент сподівається на продовження цієї підтримки США в двох важливих сферах - у боротьбі українців проти російської агресії, за свободу і незалежність, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також у сприянні у реалізації масштабних реформ в різних сферах, починаючи від боротьби з корупцією, реформи енергетичного сектору та забезпечення верховенства права, імплементації змін до Конституції в частині правосуддя, реформування державного сектору, оборони та безпеки тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$83,230.10
Золото
$3,174.69
Tesla
$280.94
Brent
$73.02
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,820.52