Президент очікує продовження підтримки США у боротьбі України з агресією і щодо реформ (доповнено)
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко сподівається на продовження підтримки США у боротьбі України проти російської агресії і щодо реформ за нової адміністрації Сполучених Штатів. Про це він сказав під час зустрічі з послом США Марі Йованович з нагоди перемоги Дональда Трампа на виборах президента, передає УНН з посиланням на прес-службу Глави держави.
Як зазначається, Глава держави вкотре наголосив, що цінує підтримку України політичними силами американської держави, яка була продемонстрована американським народом, підтримкою конгресу і сенату, президентом та адміністрацією.
"Президент сподівається на продовження цієї підтримки США в двох важливих сферах - у боротьбі українців проти російської агресії, за свободу і незалежність, відновлення суверенітету і територіальної цілісності, а також у сприянні у реалізації масштабних реформ в різних сферах, починаючи від боротьби з корупцією, реформи енергетичного сектору та забезпечення верховенства права, імплементації змін до Конституції в частині правосуддя, реформування державного сектору, оборони та безпеки тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.