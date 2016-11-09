Президент ожидает продолжения поддержки США в борьбе Украины с агрессией и проведении реформ (дополнено)

Как отмечается, Глава государства подчеркнул, что ценит поддержку Украины политическими силами американского государства, которая была продемонстрирована американским народом, поддержкой конгресса и сената, президентом и администрацией.

"Президент надеется на продолжение этой поддержки США в двух важных сферах - борьбе украинцев против российской агрессии, за свободу и независимость, восстановление суверенитета и территориальной целостности, а также в содействии в реализации масштабных реформ в различных сферах, начиная от борьбы с коррупцией, реформы энергетического сектора и обеспечения верховенства права, имплементации изменений в Конституцию в части правосудия, реформировании государственного сектора, обороны и безопасности и т.д.", - говорится в сообщении.

Напомним, республиканец Дональд Трамп победил на выборах президента США.